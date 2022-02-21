Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбургской области судебные приставы за 2021 год с должников взыскали около 8 млрд рублей. Это на 1,5 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Деньги

В частности, более 123 млн рублей взыскано в пользу погашения задолженности по заработной плате. Свыше 250 млн рублей перечислено в пользу взыскателей по исполнительным производствам об уплате алиментов, что почти на 83 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет Оренбургской области перечислено около 450 млн рублей.

За счет применения меры о запрете выезда за границу с должников взыскано около 63,5 миллионов рублей. Благодаря ограничению в праве управления транспортными средствами удалось добиться погашения задолженность в общем объеме 536 млн рублей. За год возбуждено 927 уголовных дел о преступлениях, подследственных ФССП России, из них об игнорировании выплаты алиментов на содержание детей — 890.

В рамках свыше 5,5 тысяч исполнительных производств имущество должников подвергали аресту. В результате принудительной реализации такого имущества выручено почти 900 млн рублей.