Ереван, 21 февраля 2022, 10:05 — REGNUM Армянская Апостольская Церковь готова взять ответственность пред жителями Армении в случае избрания президентом республики священнослужителя. Об этом заявил изданию News. am глава информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Есаи Артенян.
Он отреагировал на предложение бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, предложившего выдвинуть на президентский пост одного из владык церкви, чтобы у страны был «беспристрастный, руководствующийся национальными интересами президент».
«В случае формирования единомыслия по предложению, озвученному вторым президентом республики Армения, церковь готова взять на себя любого рода обязательства и ответственность во имя родины и нашего народа», — ответил Артенян.
Напомним, президент Армении Армен Саркисян 23 января объявил, что уходит в отставку. В партии «Гражданский договор» выдвинули кандидатом на пост главы республики министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна. Выборы должны пройти в марте текущего года. В оппозиции заявили, что этот кандидат не может быть беспристрастным, что противоречит конституции республики.