Ереван, 21 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Армянская Апостольская Церковь готова взять ответственность пред жителями Армении в случае избрания президентом республики священнослужителя. Об этом заявил изданию News. am глава информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Есаи Артенян.

Areg Amirkhanian Кафедральный собор в Эчмиадзине

Он отреагировал на предложение бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, предложившего выдвинуть на президентский пост одного из владык церкви, чтобы у страны был «беспристрастный, руководствующийся национальными интересами президент».

«В случае формирования единомыслия по предложению, озвученному вторым президентом республики Армения, церковь готова взять на себя любого рода обязательства и ответственность во имя родины и нашего народа», — ответил Артенян.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян 23 января объявил, что уходит в отставку. В партии «Гражданский договор» выдвинули кандидатом на пост главы республики министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна. Выборы должны пройти в марте текущего года. В оппозиции заявили, что этот кандидат не может быть беспристрастным, что противоречит конституции республики.