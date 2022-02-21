Сидней, Австралия, , 11:21 — REGNUM Утром 21 февраля в Сиднее, самом крупном мегаполисе Австралии, перестали ходить поезда, что спровоцировало политический скандал, так как местные власти, профсоюзы и лейбористы обвиняют друг друга в нарушении железнодорожного сообщения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Разногласия начали проявляться еще в минувшие выходные, и к полудню 19 февраля Профсоюз водителей поездов, трамваев и автобусов (RTBU) и правительство Нового Южного Уэльса договорились, что 21 февраля в городе пройдут ограниченные забастовки.

Однако поздним вечером 20 февраля правительство штата попыталось опять вернуть обсуждение в комиссию, заявив, что произошло недоразумение.

Переговоры между работниками и властями провалились. В свою очередь премьер-министр штата Доминик Перротте сказал, что он «невероятно разочарован» ситуацией, и обвинил профсоюз в «скоординированной атаке» с лейбористами несмотря на то, что окончательное решение об отмене отправления поездов было принято по соображениям безопасности, а не из-за того, что работники вышли на забастовку.