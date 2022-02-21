Веллингтон, 21 февраля 2022, 10:02 — REGNUM 21 февраля на территории острова Южный, Новая Зеландия, произошел мощный подземный толчок магнитудой 5,6 балла. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.
Землетрясение произошло на глубине 30 километров в 16:00 по местному времени и ощущалось местными жителями. Считается, что его эпицентр находится примерно в 30 км к юго-западу от Седдона, в Южном Мальборо.
«Неглубокое землетрясение магнитудой 5,6 возле Бленхейма только что вызвало мощную динамику, которую в основном ощущали граждане на севере острова Южный и юге острова Северный», — говорится в сообщении службы GeoNet NZ.
Отмечается, что новозеландским службам экстренного реагирования поступило более 15 000 обращений местных жителей.