Варшава, , 09:59 — REGNUM В результате ураганного ветра, прошедшего над Польшей 19−20 февраля, погибли четыре человека, девять получили ранения. Ветер нанес огромный материальный ущерб. Об этом сообщил заместитель директора Правительственного центра безопасности Польши Марек Кубяк на своей странице в соцсети Twitter.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За эти выходные сильный ветер во всей Польше срывал с домов крыши, валил деревья и оставил без электричества больше 400 тысяч домашних хозяйств. Погибли четыре человека и девять получили ранения. Спасатели совершили более 25 тысяч выездов, чтобы помочь ликвидировать последствия ураганного ветра», — написал Кубяк.

Как сообщало ИА REGNUM, бури и грозы прошли в Польше в ночь с 16 на 17 февраля, а также с 17 на 18-е число. Тогда в общей сложности погибло 3 человека, 19 оказались ранены.