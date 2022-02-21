Саратов, , 10:00 — REGNUM В Саратовскую область поступила очередная партия лекарств, предназначенных для пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в амбулаторных условиях. Как отметил министр здравоохранения региона Олег Костин, данные препараты необходимо выдавать пациентам, исходя из фактических медицинских показаний, кому они реально нужны по состоянию здоровья.

Лекарства Inbuzzup.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Глава облминздрава считает, что те пациенты, у кого есть положительный результат теста на COVID-19, могут лечиться как от обычного вирусного заболевания, необходимости в специфических препаратах для лечения нет.

«Использовать те средства, которые есть в домашней аптечке на случай простуды или ОРВИ. Специфика лечения нового штамма «Омикрон» это позволяет. Но если люди находятся в зоне риска и у них имеются сопутствующие заболевания, или вирус проявляет себя осложнениями — таким пациентам препараты необходимо выдавать незамедлительно и по той линейке, которую определил лечащий врач», — подчеркнул Костин.

Министр поручил охватить тестированием на COVID-19 максимальное количество жителей с признаками вирусных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Саратовской области с 21 февраля при посещении учреждений культуры, общественного питания, фитнес-клубов и других заведений, кроме QR-кода, свидельствующего о вакцинации или перенесенном коронавирусе, при наличии антител к COVID-19 можно предъявлять цифровой знак, полученный на сайте госуслуг.

Читайте также: Саратовцам с антителами к COVID-19 разрешат посещать общественные места