Луганск, 21 февраля 2022, 09:58 — REGNUM Указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет подписал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Документ 21 февраля обнародован на сайте главы ЛНР.
«Внести изменение в указ главы Луганской народной республики
Также отмечается, что этот документ вступает в силу со дня, когда он был подписан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила сотрудников аппарата омбудсмена в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР.