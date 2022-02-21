Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию среди мужчин старше 55 лет
Луганск, 21 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет подписал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Документ 21 февраля обнародован на сайте главы ЛНР.
«Внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики
Также отмечается, что этот документ вступает в силу со дня, когда он был подписан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькованаправила сотрудников аппарата омбудсмена в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР.