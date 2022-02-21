Луганск, 21 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет подписал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Документ 21 февраля обнародован на сайте главы ЛНР.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской Народной Республики», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в тексте опубликованного указа.

Также отмечается, что этот документ вступает в силу со дня, когда он был подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькованаправила сотрудников аппарата омбудсмена в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР.