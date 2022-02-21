Уфа, , 10:01 — REGNUM Риелтора обвинили в мошенничестве в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Риелторы Becar.ru

По версии следствия, обвиняемая жительница Уфы, которая занималась риелторской деятельностью, с 2016 по 2019 год находила граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предлагала поставить на учет в городской администрации с последующим предоставлением жилья.

В материалах дела указано, что жители заключили с ней договоры на оказание услуг по сбору пакета документов и передали фигурантке уголовного дела свыше пяти млн рублей, при этом сумма взносов составляла порядка 300 тысяч рублей.

«От её действий пострадало 16 граждан, взятые на себя обязательства женщина не исполнила и распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину женщина не признала и ущерб не возместила. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии дело о нарушении неприкосновенности частной жизни направят в суд.