Орел, , 09:58 — REGNUM Пять пунктов размещения для жителей ДНР и ЛНР, вынужденно приехавших на территорию России, подготовлено в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Клычков Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Беженцев планируют разместить в санаториях и лагерях «Орловчанка», «Ветерок», «Солнышко», «Дубрава» и «Березка».

"Постараемся оказать жителям ДНР и ЛНР максимальное внимание и всестороннюю поддержку. Соответствующие поручения даны. Отмечу, что нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей. Этот момент сегодня также подробно обсудили», — прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

В пресс-службе уточнили, что в адрес главы региона поступили сотни сообщений от жителей Орловской области с предложениями помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. В Орловской области создаётся фонд помощи беженцам.

Ранее глава региона сообщил, что в Орловской области ожидают прибытие около 500 беженцев из Донбасса. В регионе создан организационный штаб помощи беженцам.