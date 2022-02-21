Лондон, 21 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Британский блогер и музыкальный предприниматель Джамал Эдвардс скончался в возрасте 31-го года. Об этом 21 февраля пишет BBC.

Sammedan Свеча

Как отмечает издание, Эдвардс умер в воскресенье утром. Причина смерти неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Джамал Эдвардс создал онлайн-площадку SBTV, которая помогла начать карьеру исполнителям Эду Ширану, Jessie J, рэперу Skepta и другим. Эдвардс также был послом Prince's Trust, благотворительной организации под управлением принца Уэльского, которая помогает молодым людям создавать свои собственные компании.