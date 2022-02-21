Калуга, 21 февраля 2022, 10:46 — REGNUM В Калужской области комплектуется гуманитарный груз беженцам из Донецка и Луганска. В ближайшие дни в Ростовскую область уедет первая партия. Вода, продукты, предметы первой необходимости. Об этом написал вечером, 20 февраля в социальных сетях губернатор Владислав Шапша
Председатель правления объединения украинцев Калужской области «Витчизна» Виктор Витковский заявил изданию «Калужские Губернские ведомости» о поддержке губернатора по размещению на калужской земле беженцев с Донбасса и Луганска.
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса на территорию России. Поток беженцев первыми приняли Ростовская и Воронежская области. Более 60% эвакуированных — дети.
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