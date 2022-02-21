Москва, , 10:11 — REGNUM Знаете, почему обращение американского президента Джо Байдена напрямую к россиянам — это очень тревожный сигнал?

Офшор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги», — заявил президент США. Где-то мы это уже слышали! А, так это классическое «Рус, сдавайся!» от «нацистских партнеров» времен Великой Отечественной.

Байден, а, точнее, стоящая за ним политическая и финансовая элита Запада, действуют четко по правилу «разделяй и властвуй». Типа «мы не враги вам», мы боремся только против «нехорошего» Путина, который больно наступил на интересы Запада, потому что прекратил многолетний период внешнеполитического позора России. А вы, россияне, сидите и не рыпайтесь. Мы покрываем украинских военных, прямо сейчас убивающих русских на Донбассе, а потом мы будем убивать и вас самих, — но все это под аккомпанемент рассказов «мы не враги вам».

Классика «разводняка» в исполнении англосаксов, которые за сотни лет поднаторели разводить индейцев. Кстати, а где те индейцы? Ау, где десятки миллионов апачей, сиу, семинолов и команчей? Под сладкие речи и радужные обещания англосаксы-протестанты выкосили индейские племена под корень. И сегодня на территории США проживают, дай Бог, несколько процентов от десятков миллионов индейцев, которым когда-то принадлежали эти земли.

Дашь палец — откусят руку

Западные СМИ с ноября бьются в истерике, нагнетая на весь мир «Путин нападет на Украину!». Хотя и российские дипломаты, и руководители высшего эшелона заявляют, что Россия не будет ни на кого нападать. Россию открыто и публично клеймят как агрессора, хотя наша страна не бомбила Югославию, не ввергла в пучину гражданской войны Ливию, не поддерживала резню в Южном Судане, не объявляла независимости Косово без референдума и в нарушение международного права.

Хотя руководство России демонстрирует готовность договариваться с «зарубежными партнерами» по всем спорным вопросам.

Хотя во время присоединения ГДР к ФРГ в 1989 году тогдашний глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер и другие западные политики клялись Горбачеву и Шеварднадзе, что НАТО не будет продвигаться на восток за счет бывших социалистических стран. А уже в 1996 году такой прозападный политик как Анатолий Чубайс публично обвинил Запад в том, что западные элиты предали реформы в России, потому что начали расширение НАТО на восток. Хотя к 2021 году военно-политический блок НАТО осуществил семь (!!!) волн расширения, приблизившись к границам России. Хотя за счет Программы сотрудничества Украины и НАТО этот военно-политический блок вышел на российские границы и напрямую угрожает безопасности России, используя украинскую территорию как плацдарм.

И еще очень много хотя… И даже сейчас, когда ВСУ на Донбассе просто расстреливают жилые кварталы из артиллерии, западные политики в упор не видят тысячи погибших дончан, включая десятки детей, — а во всех бедах обвиняют исключительно Россию.

Но коллективному Западу всё мало! Послушайте, что заявляют западные политики о нынешней ситуации. Например, наша любимица, новый министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс утверждает, что все это время Запад делал уступки России, — а теперь пришло время показать силу.

«Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину. Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жёсткий пакет санкций», — заявила Лиз Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Слабость только провоцирует «наезды»

Но давайте оперировать фактами, а не приемами словесной эквилибристики. В 1991 году, без кровопролитной войны и унизительного поражения, Россия в одночасье лишилась огромных территорий — начиная с Украины и Прибалтики, — за которые наши предки воевали сотни лет. Россия не реагировала на семь волн расширения НАТО, хотя Североатлантический альянс официально создавался для борьбы против СССР — предшественника Российской Федерации. Не реагировала, если не считать заявлений о «серьезной обеспокоенности», что, как мы видим, Западу «как мертвому припарки.

Все 30 лет политики уступок Западу показали — западные элиты воспринимают стремление России договариваться, не делая резких движений, как слабость. На Западе считают, что санкции, расширение НАТО, война на Донбассе — это все «уступки» России. Короче, ты даешь им палец, — они воспринимают это как слабость и сразу же хотят оттяпать всю руку!

А, если оценивать глобально, то, говоря языком Realpolitik, это свидетельствует о том, что внешнеполитическая линия поведения России не работает. А значит, мантру «Ребята, давайте жить дружно!» нужно менять — тем более, практика показывает, что она не работает. Да и отступать уже некуда. Говоря словами Дмитрия Медведева, «знаете, как принято говорить, «отступать некуда, позади Москва …».

При этом у России есть все возможности вести себя в стиле «он уважать себя заставил», не прибегая к военным действиям, как ВСУ, безжалостно расстреливающие мирные города на Донбассе. Россия может дать ответ Западу на языке экономики — и это будет очень болезненный и чувствительный ответ.

Начиная с «дедолларизации» внешней торговли и продолжая остановкой поставок нефти и газа, ценных металлов, удобрений.

«С позиций национальных интересов России такое поведение ее властей необъяснимо: располагая огромным комплексом воздействия на болевые точки Запада — от дедолларизации сырьевой торговли до лишения Европы дешевых энергоносителей и химического сырья, — наша страна использует свои возможности лишь в минимальной степени и лишь для того, чтобы медведевскими контсанкциями стрелять себе по ногам, дискредитируя саму идею самозащиты как таковую», — возмущается депутат Госдумы, заместитель главы комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин.

Действительно, Россия на первом месте по экспорту удобрений, контролируя долю в 12,8% мирового рынка. Вакханалия на рынке газа в Европе — наглядный пример, что Запад тоже можно держать «на крючке», надавив, когда надо, на болевые точки. Тем более, что Россия лидирует по поставкам природного газа (203 млрд куб. м — это 25% от объемов потребления Азии и Европы). В 2021 году Россия контролировала 20% мирового рынка нефти. Никель (13,4% мирового рынка), алюминий (3,3%), медь (3,8%), черные металлы (4,9%) — все это экономические «козыри» России.

Несмотря на санкции и нагнетание конфронтации, Россия по состоянию на начало 2018 года безропотно хранила 96 миллиардов долларов в государственных бумагах США, т. е. по факту спонсировала экономику Штатов. И только к ноябрю 2021 года РФ сократила инвестиции в государственный долг США до 2,4 миллиарда долларов. А затем снова начала наращивать — увеличив эту сумму до 3,9 миллиарда к концу 2021 года. Опять демонстрируем «Ребята, давайте жить дружно!». А зачем, если никто не ценит?

Политика «двойного сдерживания»

Но почему же Россия не дает достойный ответ? Да потому, что, если Запад проводит политику «внешнего сдерживания», то часть олигархических кланов внутри страны проводит политику «внутреннего сдерживания» России.

За годы после СССР в России — как и во всех бывших социалистических республиках — сформировалась «офшорная аристократия», которая использует Родину только для обогащения, а награбленные деньги использует, чтобы покупать «фабрики, газеты, пароходы» на Западе. В итоге «пятая колонна» абсолютно нагло блокирует внешнеполитический ответ Западу, не стесняясь ни на цент того, что это противоречит национальным интересам России.

«Они до ужаса боятся даже тени санкций и ради сохранения своей недвижимости они готовы безо всякого НАТО, своими руками задушить Россию и превратить ее в руины, — разумеется, под безупречно патриотическими лозунгами. Строго говоря, они ровно и делают всю треть века национального предательства. Их системная враждебность России и ее народу делает их политическую ликвидацию условием выживания нашей Родины», — жестко расставляет точки над i Михаил Делягин.

Россия недостаточно активна с точки зрения контрсанкций, считает политолог Сергей Михеев. В качестве примера Михеев приводит ту же Украину, где, по его убеждению, России давно пора действовать гораздо жестче.

«Давным-давно без всякого военного давления уже, например, лет восемь можно было бы ввести достаточно жесткий пакет санкций против Украины. Мы восемь лет рассказываем, что там неонацистский режим и все такое прочее, а, в общем, никаких значимых санкций против Украины не вводим, что, по сути, является помощью вот этому самому режиму политическому, который там находится», — поясняет политолог.

Михеев поясняет, что такая мягкая линия России продиктована интересами ряда бизнес-групп, которые, по сути, помогают политическому режиму на Украине.

«И это, в общем, вызывает, как минимум, вопросы, не очень для меня понятные. Я думаю, что, в первую очередь, это связано с интересами тех или иных конкретных людей или бизнес-групп», — считает политолог.

Потому что более жесткая линия России в отношении компаний из США и ЕС противоречит интересам «офшорных групп нашей элиты», как их называет Михеев.

«Что касается более широкого взгляда на контрсанкции, как против американских, так и против европейских компаний, есть такое впечатление, что мы все равно достаточно аккуратно к этому подходим и очень выборочно. На самом деле наши контрдействия, в том числе и в экономическом смысле, могли бы быть более жесткими. И в ряде случаев такое впечатление, что это связано с тем, что просто не хотят затрагивать интересы каких-то, скажем так, офшорных групп нашей элиты некоторых. Эти элиты имеют возможность лоббировать свои интересы, видимо, в том числе и на уровне принятия геополитических решений», — аргументирует политолог.

По словам Михеева, это связано с лоббированием интересов этих «офшорных групп» российской элиты, хотя по факту за такой политикой стоят не национальные интересы России, а личные интересы этих кланов.

«Я не исключаю, что это может быть связано с лоббированием какими-то группами нашей элиты, завязанной на жизнь за рубежом, на активы за рубежом, наличие своих вкладов где-то в офшорах, может быть связано с лоббированием их интересов. То есть они кому-то там объясняют, экспертное мнение чье-то настраивают, что вот, мол, это нельзя делать, надо быть очень осторожными, аккуратными. А в реальности за этим ничего, кроме групповых, а иногда личных интересов, может быть, даже и не стоит.

Мне кажется, все-таки вот этот процесс национализации элиты не закончен у нас. В том числе одна из главных проблем — это жизнь на два дома, если хотите, на две семьи. Деньги они зарабатывают здесь, а в реальности живут там. И там же они держат всю свою семью, там же учатся их дети, и все остальное», — заключает политолог Сергей Михеев.

Сергей Тарасов