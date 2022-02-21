Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Санкт-Петербург стал лидером по неудовлетворительному качеству уборки города от последствий снегопадов. Такое мнение высказали респонденты сервиса SuperJob.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Компания проводила опрос в течение первых двух месяцев 2022 года в крупных городах России, где население составляет более миллиона человек. Респондентами стали 10 тыс. жителей России, в Петербурге опросили 1500 человек. Компания хотела узнать, насколько качественно местные профильные организации справляются с уборкой снега в городе, по пятибалльной системе.

Санкт-Петербург в этом рейтинге занял последнее место. Город даже до «двоечника» необходимо «натягивать», так как средняя оценка местных жителей составляет 1,92. Прежде всего петербуржцы недовольны наледью на дорогах, и как следствие, травмированием людей, а также падением льда с крыш домов.

Вместе с Петербургом аутсайдерство разделил Волгоград. Его оценка выше всего на 0,11. Отметим, что единицу опрошенные ставили при состоянии «очень плохо», а пятёрку — если «отлично».

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