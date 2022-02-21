Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM В Ростовской области медики ждут прибытия тяжелобольных пациентов из Луганской Народной Республики, сообщили ИА REGNUM в донском минздраве 21 февраля.

Больничная палата (с) Министерство здравоохранения Ростовской области

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«Мы проинформированы о том, что больные отправлены к нам в [Ростовскую] область, ждём их прибытия. Как только они будут доставлены, уточним, в какие медорганизации их определили», — уточнили в ведомстве.

Ранее власти Луганской Народной Республики сообщили об эвакуации в Ростовскую область тяжелобольных пациентов, среди которых — дети.