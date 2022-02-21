Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM В Бурятии до 1 апреля отменили требование о предъявлении QR-кодов при посещении торговых центров, непродовольственных магазинов и заведений общепита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято 21 февраля на заседании оперштаба.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кроме того, увеличение заполняемость кинозалов и театров до 75%. Как отмечается, решение принято в связи с высоким уровнем вакцинации.

«Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся», — отметил ив правительстве.

Исключением стали лишь банкеты, проводимые в кафе и ресторанах, для посещения которых гражданам нужно иметь при себе QR-коды.

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