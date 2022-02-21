Ижевск, , 09:54 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, авария произошла вечером 20 февраля на регулируемом перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы. Столкновение произошло между легковым автомобилем Mazda, за рулем которого находился 34-летний мужчина, а также автомобилем скорой помощи Fiat Ducato под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров легковушки, в том числе 11-летняя девочка, а также водитель и 56-летняя пассажирка скорой помощи.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 февраля в Йошкар-Оле произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. По предварительным данным, 45-летняя женщина вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, создав помеху для движения транспортных средств. 48-летний водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на женщину.

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