Ташкент, , 09:53 — REGNUM В Узбекистане с 1 марта вступает в силу порядок, согласно которому водители смогут ездить без прав, доверенности и страховки. Об этом сообщает Подробно.уз. Соответствующий закон об этом был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в декабре прошлого года.

Водитель jarmoluk

«Теперь при наличии паспорта или ID-карты водитель не обязан предъявлять следующие документы: документ на право управления транспортным средством (права), документы о регистрации транспортного средства (техпаспорт), а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца (доверенность), страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в публикации.

Журналисты издания подчеркивают, что с 1 марта наличие данных документов проверяется сотрудником ДПС самостоятельно через электронную систему