Эссен , Германия, 21 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В ночь на 21 февраля в городе Эссен, который расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, произошел сильный пожар в жилом комплексе. Об этом 21 февраля сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы.

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По словам последнего, срабатывание сигнала о тревоге произошло в 02:15 (04:15 мск), возгорание произошло в жилом доме на примерно 50 квартир, в которых, по словам пожарных, проживает около 100 человек.

Также указывается, что всех жителей этого жилого комплекса эвакуировали на территорию расположенного рядом университета. При этом на данный момент известно о трех отравившихся угарным газом, доставленных в медучреждение.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время пожар не удалось взять под контроль и добавляется, что в работах по ликвидации возгорания принимают участие около 150 поднятых по тревоге сотрудников экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области.