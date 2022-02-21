Киев, 21 февраля 2022, 09:52 — REGNUM Ликвидация Украиной ядерного оружия согласно Будапештскому меморандуму было ошибкой, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба в эфире CBS.
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В ходе интервью ему задали ему вопрос, считает ли он ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, Кулеба ответил утвердительно. Вместе с тем он добавил, что США и Британия должны были гарантировать Украине безопасность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что после консультаций представителей стран-подписантов Будапештского меморандума должны появиться конкретные решения.
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