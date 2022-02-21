Бухарест, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки в результате более 40 специальных операций, проведенными представителями экстренных служб в горных регионах Румынии, были спасены 105 человек. Об этом 21 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В горах Ossetiatourism.ru

Согласно официальной информации, наиболее масштабные работы были осуществлены в Брашове, Синае и Карас-Северине, а также других горнолыжных курортах страны. Кроме того, спасатели отыскали и отправили в медпункты нескольких местных жителей, заблудившихся в условиях сильных снегопадов.

Румынские синоптики предупреждают об очередном ухудшении погодных условий в Карпатах и на Балканской гряде. В этой связи сразу несколько зимних курортов Румынии объявили о приостановлении работы своих высокогорных объектов.