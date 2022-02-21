Сеул, 21 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 февраля экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 13,1%, до $34,3 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт увеличился на 17,2%.

Экспорт полупроводников вырос на 18,1%, нефтепродуктов — на 56%, легковых автомобилей — на 10,9%. С другой стороны экспорт автозапчастей сократился на 11%, а устройств беспроводной связи — на 17,7%.

Экспорт в Гонконг упал на 3,5%, в Индию — на 1,7%, однако экспорт в Китай, напротив, вырос на 12,4%, США — на 7%, ЕС — на 2,8%, Вьетнам — на 22,4%, Японию — на 4,5%, Тайвань — на 22,5%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 февраля также вырос на 12,9%, до $35,98 млрд. Импорт сырой нефти увеличился на 54,8%, нефтепродуктов — на 50%, угля — на 130,8%, полупроводников — на 24,9%, легковых автомобилей — на 12,4%. Однако импорт газа сократился на 13,3%, оборудования для производства полупроводников — на 15,2%.

Импорт из Австралии вырос на 40,5%, Саудовской Аравии — на 61%, России — на 122,2%, Малайзии — на 59,9%. С другой стороны поставки из США сократились на 3,8%, Тайваня — на 0,7%.