Москва, 21 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Перед праздниками традиционно становятся активнее интернет-мошенники. Они рассылают вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов, рассказал 21 февраля руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко.

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Он отметил, что многие популярные онлайн-магазины и бренды в преддверии праздников, включая 23 февраля и 8 марта, напоминают покупателям о себе. Они, к примеру, обещают выгодные предложения или дарят промокоды.

«Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», — рассказал Куценко РИА Новости.

Мошенники отправляют промокод в виде pdf-файла с сертификатом, а когда получатель открывает файл, происходит заражение. Так, в последнюю неделю вредоносные программы распространялись под видом открыток ко Дню святого Валентина.

Перед 23 февраля и 8 марта, полагает эксперт, злоумышленники будут предпринимать больше интернет-атак. Чтобы избежать неприятностей, Куценко посоветовал внимательно следить, от кого приходят сообщения, а также тщательно проверять отправителей.

Лучше не открывать письмо, если домен электронного адреса выглядит подозрительно. Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, для этого нужно воспользоваться ссылкой, которую выдаст поисковая система, добавил он.

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