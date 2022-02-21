Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область. Об этом журналистам 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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«В первые же часы прибытия на нашу территорию проводится ПЦР-тестирование. ПЦР-тестов проведено около 1,5 тысячи. В целом с положительными тестами достаточно мало людей, не набирается и двух десятков. И в отношении них принимаются соответствующие меры», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки из Ростовской области выехали девять поездов с беженцами из Донбасса. С начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию прибыло почти 61 тыс. человек.

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