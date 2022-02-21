Ярославль, 21 февраля 2022, 09:51 — REGNUM В Ярославле на двух несовершеннолетних девочек упала ледяная глыба. Они доставлены в больницу. Об этом сообщили жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, льдина сорвалась с крыши дома №16 на улице Титова на двух маленьких девочек. Их увезли на скорой. При этом лёд на крыше этого дома висит по всему периметру.
Происшествием заинтересовались следственный комитет и прокуратура.
Согласно сообщению следственного комитета, сейчас жизни и здоровью пострадавших детей ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают ответственных за несвоевременную уборку крыши дома от снега и льда. Согласно данным ГИС ЖКХ, управляющей компанией является Управдом Красноперекопского района.
Читайте ранее в этом сюжете: В Рыбинске на семью сошла снежная лавина