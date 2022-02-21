Ярославль, 21 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле на двух несовершеннолетних девочек упала ледяная глыба. Они доставлены в больницу. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Yarnews.net Место происшествия

По словам очевидцев, льдина сорвалась с крыши дома №16 на улице Титова на двух маленьких девочек. Их увезли на скорой. При этом лёд на крыше этого дома висит по всему периметру.

Происшествием заинтересовались следственный комитет и прокуратура.

«По сообщениям СМИ следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Согласно сообщению следственного комитета, сейчас жизни и здоровью пострадавших детей ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают ответственных за несвоевременную уборку крыши дома от снега и льда. Согласно данным ГИС ЖКХ, управляющей компанией является Управдом Красноперекопского района.