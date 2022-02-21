Иркутск, , 12:46 — REGNUM По итогам 2021 года Иркутская область продемонстрировала рекордные показатели по объему экспорта среди предприятий малого и среднего бизнеса, получающих поддержку региональных институтов развития предпринимательства. Как сообщает сайт региона, достигнут исторический максимум — 42,2 млн долларов, хотя годом ранее данный экспортный показатель составлял только 20,2 млн долларов США. Это обстоятельство позволило региональному Центру поддержки экспорта подняться сразу на 34 позиции в рейтинге, сформированном Российским экспортным центром (РЭЦ).

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова, такой серьезный скачок в рейтинге (с 59 места на 25-е), удалось совершить благодаря диалогу власти и бизнеса, совместной работе министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, институтов развития бизнеса региона и предпринимательского сообщества.

«В частности, была разработана система мер поддержки экспортеров, проведена информационная кампания по их популяризации, организована индивидуальная работа с компаниями на предмет расширения видов их внешнеэкономической деятельности, а также обширная образовательная программа», — пояснил чиновник.

Известно, что в Приангарье самая большая доля от общего количества контрактов (27%) приходится на поставки пиломатериалов в Китай, Болгарию, Германию, Данию, Италию, Чехию.

«Мы благодарны коллегам из регионов за эффективную работу, за проактивность и неравнодушие к делу. Цель нашей работы — сделать так, чтобы во всех регионах были созданы условия для развития экспорта с учетом их специфики и возможностей. Как следствие, вырастет и количество экспортеров, и объемы экспорта. И Центры поддержки экспорта играют важнейшую роль», — отметиластарший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра Ксения Тагирова, комментируя итоги рейтинга региональных Центров поддержки экспорта по итогам 2021 года. Её слова цитирует пресс-центр РЭЦ.

«В рейтинге РЭЦ мы совершили настоящий рывок и намерены продолжить движение в направлении развития экспорта продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства региона», — подчеркнул Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в России созданы информационные сервисы для бизнеса, которые помогают ускорить и упростить выход на экспорт. В 2021 году на базе Российского экспортного центра для предпринимателей начала работать комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно», обеспечивая доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный рынок.

В регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России.

Всего в 2021 году поддержку ЦПЭ и Российского экспортного центра получили 464 малых и средних предприятия Приангарья. Контракты при содействии Центра поддержки экспорта Иркутской области заключили 73 экспортера.