Новосибирск, , 09:46 — REGNUM В Новосибирске перед судом предстанет бывший адвокат, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Адвокат Moneyball.info

По версии следствия, работая адвокатом в рабочем посёлке Краснообск в 2013—2014 годах, обвиняемый разработал свой план личного обогащения. Он находил граждан, не обладающих юридическими познаниями, но имеющих недвижимость и намеревающихся взять кредит.

Затем он давал им наличные, после чего, злоупотребляя доверием, убеждал жертв в необходимости выдачи нотариальной доверенности на предоставление интересов на аффилированное ему лицо и предоставления оригиналов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Таким образом, адвокат получал возможность распоряжаться недвижимостью без уведомления хозяев, после чего становился собственником имущества.

«В результате преступных действий фигурантом четверым жителям города Новосибирска причинен имущественный ущерб в размере более 8 миллионов рублей. Вину в инкриминируемых преступных деяниях он не признал», — отметили в управлении.

Тем не менее, к настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем дело в ближайшее время направят в суд.

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