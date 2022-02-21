Джакарта, 21 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Исследовательская программа «Независимость, деколонизация, насилие и война в Индонезии, 1945−1950 годы» раскрывает зверства голландцев после обретения Индонезией независимости, сообщает CNN Indonesia.

Джеймс Вебб. Роттердам, Нидерланды

В исследовании говорится, что у правительства Нидерландов были амбиции восстановить контроль над Индонезией после поражения Японии во Второй мировой войне. Развертывание голландских вооруженных сил в Индонезии сопровождалось насилием.

Исследование не смогло выявить точного числа жертв войны 1945−1950 гг. Однако стало известно, что жертв с индонезийской стороны больше, чем с голландской. В различных источниках говорится о 100 000 погибших индонезийцев. Только во время Второй голландской военной агрессии в 1948 году погибло 46 тысяч индонезийских бойцов. С голландской стороны погибло 5300 солдат.

Напомним, ранее правительство Нидерландов публично извинилось перед Индонезией. Власти принесли извинения голландскому народу, пострадавшему от последствий войны 1945−1950 годов.