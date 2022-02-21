Красноярск, 21 февраля 2022, 09:44 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на предыдущей неделе стабилизировалась. Об этом 21 февраля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
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«В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровней заболеваемости», — пишет он.
Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, за прошедшие сутки в крае подтверждено 5297 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, максимальное суточное количество заболевших за весь период было зафиксировано 11 февраля — 8192.
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