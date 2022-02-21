Уфа, , 09:44 — REGNUM Указ об увеличении стипендий для добившихся высоких результатов студентов подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующий документ 21 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Студенты © ИА REGNUM

Так, в Башкирии число стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в научной и учебной деятельности аспирантов, студентов вузов и ссузов Башкирии увеличено до 235.

Так, для аспирантов учреждено 35 стипендий в размере 8050 рублей. Для студентов государственных образовательных организаций высшего образования учреждено 50 стипендий в размере шесть тысяч рублей. Для студентов государственных профессиональных образовательных организаций учреждено 150 стипендий в размере 4,9 тысяч рублей.

Указ вступает в силу с 1 мая 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии подписал указ о господдержке вузов республики.