Рим, 21 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В настоящее время у России, физическая школа которой является одной из самых важных в мире, также, как и у Италии, имеется проблема утечки мозгов. Такое мнение 21 февраля высказал лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года известный итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

«Российская физическая школа одна из важнейших в мире», — сказал он.

Также Паризи отметил, что на него сильно повлияли физики их России, один из которых — Александр Поляков, в настоящее время работает в Принстонском университете (США).

«Мне немного жаль, что многие представители русской физической школы переехали за границу. Многие сейчас работают в США, некоторые остановились в Европе. Но это касается и Италии, потому что правительства недостаточно инвестируют в науку и это ведет к утечке мозгов. Из Италии тоже многие молодые уехали за границу», — добавил физик-теоретик из Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайские исследователи обновили наиболее широко используемую хронологическую модель, чтобы обеспечить более точные временные шкалы лунных и планетарных исследований.