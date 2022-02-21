Москва, 21 февраля 2022, 09:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин присоединится к видеоконференции с российскими паралимпийцами перед началом Игр в Пекине, сообщает 21 февраля пресс-служба Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, сборная России стала второй по общему количеству полученных наград на Олимпийских Играх (ОИ) в Пекине, обновив свой рекорд по этому показателю. В активе олимпийской российский команды 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).
Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будет разыграно 78 комплектов медалей.