Москва, , 09:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин присоединится к видеоконференции с российскими паралимпийцами перед началом Игр в Пекине, сообщает 21 февраля пресс-служба Кремля.

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«К встрече подключатся спортсмены, проходящие заключительный этап подготовки на федеральных и региональных тренировочных базах в Республике Алтай, Приморском крае, Новосибирской и Сахалинской областях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России стала второй по общему количеству полученных наград на Олимпийских Играх (ОИ) в Пекине, обновив свой рекорд по этому показателю. В активе олимпийской российский команды 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).

Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будет разыграно 78 комплектов медалей.