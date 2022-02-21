Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки убить 88-летнего композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге Об этом 21 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Композитор Александр Колкер и напавший на него Иван Худяков

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено днем 20 февраля в лифте дома на набережной Черной речки в Приморском районе Петербурга. Нападавший — как выяснилось позже, 46-летний житель Южно-Сахалинска Иван Худяков — ударил ножом пенсионера и скрылся с места происшествия. Однако полицейским удалось задержать подозреваемого по «горячим следам».

«Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства», — уточнил собеседник агентства.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по С.-Петербургу и Ленобласти

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Напомним, Александр Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор более ста песен, среди которых «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли», «Ночной трамвай» и многих других композиций, ставших шлягерами. Автор музыки к нескольким кинофильмам.