Симферополь, , 09:38 — REGNUM Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик организованы в Симферополе, об этом 21 февраля сообщила пресс-служба администрации города.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего, требуются вещи первой необходимости: предметы личной гигиены, детское питание, теплые вещи, продукты питания с длительным сроком хранения», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации крымской столицы Максим Балахонов.

Пункты сбора гуманитарной помощи организованы на на базе МУП «Метроград» по адресам: ул. Субхи, 4, администрация Центрального рынка; ул. Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка; ул. Залесская, 97, администрация Залесского рынка. Принимать помощь будут ежедневно с 09:00 до 14:00.

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