Москва, 21 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Неполадки зафиксировали пользователи в работе поисковой системы и интернет-портала «Яндекс». Это 21 февраля следует из данных сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Уточняется, что о неполадках в основном сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также еще нескольких городов в европейской части России.

Кроме того, указывается, что 87% пользователей сообщают о проблемах с веб-сайтом «Яндекса», 10% — не могут авторизоваться и еще 3% жалуются на проблемы с поиском.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка отметили пользователи в ряде городов России.