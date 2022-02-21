Москва, 21 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в 2021 году построено и введено в эксплуатацию 154 объекта недвижимости площадью более 3,6 млн кв. метров, жилья — 1,97 млн кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, это почти в два раза превышает показатели 2020 года, когда было введено 1,9 млн кв. метров недвижимости, в том числе жилья — 1,04 млн кв. метров.

Среди сданных объектов в Новой Москве — пять жилых домов по реновации в поселении Мосрентген, 11 школ и 12 детсадов, амбулаторный и детско-взрослый инфекционный корпуса больницы с роддомом в Коммунарке, две подстанции скорой помощи, ледовый центр «Снегирь» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый год в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) прибавляется по 10−12 тыс. рабочих мест.

Читайте подробнее: Каждый год в Новой Москве прибавляется 10−12 тысяч рабочих мест