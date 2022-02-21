Варшава, , 09:35 — REGNUM В понедельник, 21 февраля, состоится внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для обсуждения международных мер в связи с эскалацией напряженности вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил журналистам Polskie Radio вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Целью экстренной встречи, которая, вероятнее всего, пройдет в Вене на уровне министров иностранных дел стран, входящих в ОБСЕ, будет являться обсуждение «нового витка российско-украинского конфликта», а также мер, которые могут привести к деэскалации конфликта и «предотвращения российской вооруженной агрессии».

«Мы используем все доступные инструменты, которые можно использовать во избежание вооруженного конфликта», — подчеркнул вице-министр иностранных дел Польши Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».