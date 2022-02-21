Архангельск, 21 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, собиравшихся сбыть крупную партию наркотиков.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в региональном СУ СКР, в 2021 году подозреваемые вступили с подростком в преступный сговор, убедив его заработать на незаконном сбыте наркотиков. За денежное вознаграждение юноша должен был забирать наркотическое средство, расфасовывать его в тайники и сообщать о месте их нахождения.

«Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика общей массой 9,14 грамм, подозреваемые не смогли, так как их действия пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по городу Северодвинску, которые также обнаружили и изъяли наркотики из 20 тайников», — сообщили в ведомстве.

В ходе допросов подозреваемые дали признательные показания и пояснили следователю, что таким образом хотели заработать.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежь Архангельской области все чаще втягивается в наркобизнес