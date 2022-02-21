Буэнос-Айрес, , 09:35 — REGNUM Блогер из Аргентины Сантьяго Маратеа за сутки собрал более 104 млн песо (около 980 тысяч долларов) в рамках пожертвований на борьбу с лесными пожарами, которые разгорелись в провинции Корриентес. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Лесной пожар

Объявление о сборе средств блогер сделал вечером 19 февраля в своём аккаунте в Twitter. Маратеа планировал собрать всего лишь 15 млн песо, чтобы приобрести на них оборудование для пожарных служб города Сан-Мигель, но, к своему удивлению, уже утром он обнаружил на счету 24 млн песо. К вечеру 20 февраля эта сумма дошла до цифры 104 млн песо.

«Мы купим четыре пожарные машины. Одну из них передадим пожарным из Сан-Мигеля, другую — из Лорето, еще одну — из Берона-де-Астрады и еще одну — из Саладаса», — написал Маратеа в Twitter.

Издание также сообщает, что оставшаяся часть средств будет направлена на покупку иного оборудования и препаратов для животных, которые пострадали в результате пожаров.