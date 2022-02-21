Сеул, , 09:33 — REGNUM Правящая Демократическая партия «Тобуро» планирует увеличить сумму дополнительного бюджета, предложенного правительством Южной Кореи, до 17,5 трлн вон (~$14,6 млрд), чтобы поддержать как можно больше южнокорейцев, пострадавших от пандемии. Об этом 20 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что этот шаг был предпринят после того, как 19 февраля в ходе заседания парламентского комитета по бюджету члены правящей партии в одностороннем порядке приняли первоначальный дополнительный бюджет, размер которого составил 14 трлн вон (~$11,8 млрд).

В партии сообщили, что решили пересмотреть законопроект прежде, чем вынести его на пленарное голосование.

Отмечается, что в новый бюджет также будут включены расходы на поставку комплектов для самотестирования и отправку лекарств пациентам с COVID-19, находящимся на самоизоляции.

Ряд экспертов считают, что правящая партия может в одностороннем порядке принять пересмотренный законопроект на пленарном заседании 21 февраля.

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