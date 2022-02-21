Сеул, 21 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Правящая Демократическая партия «Тобуро» планирует увеличить сумму дополнительного бюджета, предложенного правительством Южной Кореи, до 17,5 трлн вон (~$14,6 млрд), чтобы поддержать как можно больше южнокорейцев, пострадавших от пандемии. Об этом 20 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что этот шаг был предпринят после того, как 19 февраля в ходе заседания парламентского комитета по бюджету члены правящей партии в одностороннем порядке приняли первоначальный дополнительный бюджет, размер которого составил 14 трлн вон (~$11,8 млрд).

В партии сообщили, что решили пересмотреть законопроект прежде, чем вынести его на пленарное голосование.

Отмечается, что в новый бюджет также будут включены расходы на поставку комплектов для самотестирования и отправку лекарств пациентам с COVID-19, находящимся на самоизоляции.

Ряд экспертов считают, что правящая партия может в одностороннем порядке принять пересмотренный законопроект на пленарном заседании 21 февраля.