Вена, , 09:32 — REGNUM Страны Евросоюза договорились ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину, власти Австрии поддержат данные меры. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Есть консенсус, который я хорошо ощущаю, и Австрия — часть этого консенсуса. Мы должны присоединиться и поддержим решительный пакет санкций против России, если дело дойдет до военных действий», — сказал он.

По его словам, антироссийские санкции могут негативно сказаться на Австрии, однако речь идет о европейской архитектуре безопасности, так как Украина находится по соседству с страной.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».

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