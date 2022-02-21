Вена, 21 февраля 2022, 09:32 — REGNUM Страны Евросоюза договорились ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину, власти Австрии поддержат данные меры. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
По его словам, антироссийские санкции могут негативно сказаться на Австрии, однако речь идет о европейской архитектуре безопасности, так как Украина находится по соседству с страной.
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».
Читайте также:Блинкен объяснил, почему США пока не вводят санкции против России