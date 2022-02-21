21 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что президент России Владимир Путин «не будет ограничиваться только Украиной», он якобы готов «вторгнуться в государства бывшего СССР, прежде всего в страны Прибалтики».

Оксана Переможенко, , 10:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин «не будет ограничиваться только Украиной», он якобы готов «вторгнуться в государства бывшего СССР, прежде всего в страны Прибалтики». Об этом, как передает Daily Mail, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Британии обсудили в украинском телеграм-канале 112.ua, а также в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик. Многие участники обсуждения критически оценили заявление британского дипломата, усмотрев в нем также повод для иронии.

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«А потом [«захватит»] Великобританию. Не иначе», — иронизирует «Богатство — утешение всем людям».

«Кто-нибудь, остановите ее», — отреагировала Оксана.

«Ага, а потом [«захватит»] Воронеж и Ростов», — шутит Alzuro.

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«А зачем России беднейшие страны… [«захватывать»]? А потом их тащить на себе?..» — недоумевает Марина С.

«Э нет. Спасибо, и Прибалтику, и Украину себе оставьте», — пишет Nosova.

«А она знает, где Прибалтика географически?» — задался вопросом TIK TOK 18+.

«Ну вот на фига Путину Прибалтика, кто-нибудь может сказать?» — задался вопросом Konstantin.

«А потом [РФ «захватит»] и Англию, и США», — с сарказмом добавила Света В.

«За Оксфорд стыдно! [Пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки просто доктор наук!..» — написала Екатерина А.

Лиз Трасс Tom Witham

«Да, они разграбили, а Путин… [захватывай] и восстанавливай», — прокомментировала новость Alisa Fox.

«Эти все заявления выглядят уже как… [упрашивание] «агрессора»: «Путин, захвати, пожалуйста, вслед за Украиной и Прибалтику, они нас уже тоже задолбали», — смеется Michael N.

«Т.е. Л. Трасс уже слила Украину!» — отреагировал Kamosh.

«Он (Путин — О. П.) ещё никуда не пошёл, а все обгадились и хотят его остановить», — иронизирует Maksim.

«Наглосаксам нужна кровь. Любой ценой!» — подытожила Alla.

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Напомним, 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Трасс заявила, что ситуация вокруг Украины на следующей неделе может резко ухудшиться, и странам Запада надо быть готовыми.