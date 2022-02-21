Бухарест, , 09:27 — REGNUM Житель уезда Муреш (Трансильвания) был оштрафован в течение минувших суток сразу 15 раз за злостное нарушение правил дорожного движения. Об этом 20 февраля сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Водитель Ximena-c

Согласно официальной информации, 21-летний мужчина сначала не подчинился требованию правоохранителей остановиться для проверки документов, а затем попытался скрыться от патрульных полицейских. В итоге, после блокирования его машины, нарушителю был выписан штраф. Уже через несколько минут потенциальный нарушитель продолжил поездку по полосе встречного движения, за что был оштрафован другим патрулем дорожной инспекции.

Далее указанный водитель спровоцировал несколько ДТП на перекрестках и разбил более десяти автомобилей на обочине.

По каждому из эпизодов виновнику были выписаны отдельные штрафные санкции, общая сумма которых составила 11 890 леев ($2740). Помимо этого, соответствующий гражданин был лишен водительских прав на срок в 420 дней.