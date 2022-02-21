Уфа, , 09:28 — REGNUM Проверку по факту обрушения части кровли общежития педагогического колледжа организовали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Крыша дома на улице Лучезарной

По предварительной информации, утром 21 февраля в г. Нефтекамске частично обрушилась двухскатная кровля четырехэтажного здания. К счастью обошлось без пострадавших и погибших. Из общежития было эвакуировано 40 человек.

Отмечается, что жизнеобеспечение здания не нарушено, угрозы разрушения нет.

По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности жизни и здоровья обучающихся. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что площадь повреждённой кровли составила 210 кв. метров.

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