Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Чувашии готовы принять жителей ДНР и ЛНР, которые вынуждены эвакуироваться на территорию России. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя ситуацию с обострением конфликта на Донбассе, руководитель региона заявил, что Чувашия примет первых эвакуированных 22 февраля.

«Чувашия готова принять и оказать всю необходимую поддержку вынужденным беженцам — нашим согражданам, нашему братскому народу», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в качестве пунктов временного размещения планируется использовать два санатория.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса на территорию России. Поток беженцев первыми приняли Ростовская и Воронежская области. Более 60% эвакуированных — дети.