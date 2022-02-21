Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Оренбургской области отменили все ограничения, которые вводились из-за ненастья. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Дорога 56.mchs.gov.ru

С 10:00 по местному времени (08:00 мск) открыты участки дорог Октябрьское — Благодарное; Подъезд к селу Взгорье; Подъезд к поселку Зеленый Дол; Хортица — Шар; Чебоксарово — Успенка; Марксовский — Самарский и Новоникитино — Дальний. Движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, трассы перекрывали для движения транспорта днем 20 февраля и в ночь на 21 февраля. Причиной для ограничения стала метель и плохая видимость на дорогах.

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