Оренбург, 21 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области отменили все ограничения, которые вводились из-за ненастья. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Дорога

С 10:00 по местному времени (08:00 мск) открыты участки дорог Октябрьское — Благодарное; Подъезд к селу Взгорье; Подъезд к поселку Зеленый Дол; Хортица — Шар; Чебоксарово — Успенка; Марксовский — Самарский и Новоникитино — Дальний. Движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, трассы перекрывали для движения транспорта днем 20 февраля и в ночь на 21 февраля. Причиной для ограничения стала метель и плохая видимость на дорогах.